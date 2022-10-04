Mersin'de sahte içki ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de sahte içki ve sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte alkollü içki ve kaçak sigara imalatı yapan 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 34 bin adet kaçak makaron, 12 bin 620 adet kaçak sigara, 4 litre sahte alkol, sahte içki yapımında kullanılan 27 litre etil alkol ile 3 litre aroma ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.