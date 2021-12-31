İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de sahte içkiden ölenleri sayısı 11'e yükseldi

Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 11’e yükselirken, 11 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükselirken, 11 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.


Sahte alkol Mersin'de ölümlere neden olmaya devam ediyor. Birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de çok sayıda kişi sahte alkolden hastanelere başvururken, kentte şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti. Silifke'de 15 Aralık'tan beri tedavi gören M.S., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


11 kişinin kentin çeşitli hastanelerinde tedavileri devam ederken, ölümlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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