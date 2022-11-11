Mersin'de sazlı sözlü fidan dikimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 hektarlık alanda 10 bin fidan sazlı sözlü toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Erdemli'nin Kösbucağı Mahallesi'nde yer alan 8 hektarlık endüstriyel ağaçlandırma sahasında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Çok sayıda davetli ve öğrencinin katıldığı etkinlikte 10 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Sağlık personeli Yusuf Kürekçi de yanında getirdiği sazıyla fidan diken çocuklara mini bir konser verdi. Çocuklar müzik eşliğinde fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

Ormancı ağabeylerinin tarifi ve desteğiyle fidanları toprakla buluşturduklarını belirten öğrenciler, diktikleri fidanların oksijen sağlamasının yanı sıra ilerleyen zamanlarda çeşitli hayvanlara da yuva olacağını kaydetti. Sağlık personeli Yusuf Kürekçi, sazıyla sözüyle etkinliğe neşe katma adına katıldığını söyledi.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Bugün 8 hektar sahada yaklaşık 10 bin fidan diktik. Yol kenarlarına özellikle yangınlarda perdeleyici ve vatandaşlarımıza faydalı olması açısından keçiboynuzu, yangın önleyici olarak da servi fidanı diktik. İç kısımlarda ise kızılçam fidanlarını toprakla buluşturduk" dedi.

Programa Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda, diğer protokol üyeleri, kurum personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.