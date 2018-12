Mersin'de 'Şeb-i Arus' töreni

Mevlana Celaleddan-i Rumi'nin vuslata erişinin 745. yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen anma etkinliğine Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Uluslararası Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı ve Postnişin Nadir Karnıbüyükler, Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Mevlana ruhlara huzur veren hayat felsefesi ile bütün dünyayı aydınlatmaya devam ediyor”

Hoşgörü ve sevginin timsali, hak yolunda hidayetle yürürken, tüm insanlığın gönül dostu olmayı başaran Hz. Mevlana'yı Hakk'a vuslatının 745. yılında anmak için toplandıklarını hatırlatan Gökbel, “İnsanlık tarihinde önemli etkiler bırakmış ve bu etkileriyle birçok insana yol gösterici olup sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü sembolü olmuş şahsiyetlerin başında gelenlerden birisi de hiç şüphesiz Mevlana Celaleddin-i Rumi‘dir. 13. yüzyıldan günümüze değin, ruhlara huzur veren hayat felsefesi ile bütün dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir” dedi.

Yüreklere birlik ve sevgi tohumları ekerek ‘Ne olursan ol yine gel' sözüyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana'nın bu sözleriyle hala gönülleri fethederken, insanlığı ayrımcılıktan kurtarıp, dostluk ve hoşgörüye davet ettiğini belirten Gökbel, Hz. Mevlana'dan alıntıladığı Divan-ı Kebir beyiti ile konuşmasını sürdürdü.

“Hz.Mevlana'nın insanların kalbine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir”

Hz. Mevlânâ'nın, ‘Biz altın gibi birkaç kimsenin öz malı değiliz. Biz herkesin malıyız' diyerek, kendisinin belli bir millet, din ve mezhep ile asla sınırlanamayacağını, çok açık bir şekilde ifade ettiğini belirten Gökbel, “'Biz bu dünyada güneş gibiyiz' diye buyuran Hz. Mevlana, tevhid ruhuyla yaşamayı kendisine gaye edinerek Müslümanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu ‘insan yaratılmışların en şereflisidir' düsturuyla, hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığı büyük bir muhabbetle kucaklamıştır. İnsanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, insanların kalbine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir. Her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana, sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolüdür. Allah yolunda yürürken duygularıyla, yüce yüreğiyle tüm insanlığa örnek olmak ve yüzyıllara meydan okuyan bir iman felsefesi oluşturmak her kula nasip olmayacak bir mükafattır” diye konuştu.

“Ne mutlu bizlere ki, topraklarımızdan Hz. Mevlana gibi bir değer geçti”

Hz Mevlana'nın ölümü dünyaya bir veda olarak değil, Hakk'a vuslat, Yaradana kavuşma olarak saydığını ifade eden Gökbel, “Ölüm, Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle Allah'a dönüş olarak sayılmaktadır. Ne mutlu bizlere ki, topraklarımızdan böylesi bir değer geçti. Böylesi yüce yürekli bir değerin öğretileriyle yaşamı daha anlamlı kılma şerefine ulaştık. Onun öğretilerini, hem fani hem ebedi dünyaya bakışını, nesilden nesile aktararak geleceğe taşımayı, kendimize bir vazife olarak görüyor, bu anlamlı buluşmanın hepinizin kalbinde güzel izler bırakmasını temenni ederek, teşekkürlerimi sunuyorum. Hz. Mevlana'yı sevgi ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Sema töreni ilgiyle izlendi

Program, genel sanat yönetmenliğini Cavit Özkeleş'in yaptığı Mevlânâ Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Mûsıkîsi Korosunun konseriyle başladı. Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar'ın konferansıyla devam eden program, Acemaşiran Mevlevi Ayin-i Şerif-i'nin icra edildiği 'Sema töreni' ile son buldu.

Etkinlikte, Mevlânâ Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi konseri ve Neva İlahiler ile salonu dolduran vatandaşlar adeta mest oldu.