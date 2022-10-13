Mersin'de Şehir Tiyatrosu, perdelerini açıyor

Yeniden yapılanmasının ardından 3. kez sezon açılışı yapacak olan Şehir Tiyatrosu, Haldun Taner'in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı müzikli oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor.

14 Ekim Cuma günü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda seyirciyle buluşacak olan ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyun, 60 kişilik dev kadrosuyla tüm Türkiye'de sezonun en iddialı oyunlarından biri olarak ön plana çıkıyor. ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', II. Meşrutiyet'ten 1970'lere kadarlık bir zaman diliminde, Türkiye yakın tarihinde gerçekleşen toplumsal değişimleri, ‘Vicdani ve Efruz' adlı iki karakterin yaşam hikayeleri aracılığıyla anlatıyor. Rejisörlüğünü Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak'ın üstlendiği oyunun özgün müzikleri Cem İdiz'e, koreografisi Serbülent Biçer'e ait. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını ise Salim Yücel yapıyor. ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', henüz prömiyer temsilini yapmamış olmasına rağmen, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki prestijli tiyatro festivallerinden davet almaya başladı.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, yeni sezonla ilgili, “14 Ekim Cuma akşamı, Mersin Büyükşehir Belediyemizin Şehir Tiyatrosu, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirecek. Türk tiyatrosunun en önemli kilometre taşlarından biri olan, sevgili hocamız Haldun Taner'in yazdığı ve Türkiye'nin çok yakın tarihini, biraz da kara komedi şeklinde işlediği müzikal bir oyunla seyircimizin karşısına çıkmaktan, çok büyük bir mutluluk duyacağız. 60 kişilik bir ekiple selamlayacağız seyircimizi” dedi.

Yeni sezona turneler ve festivallerle başladıklarını dile getiren Atak, “Artık rüştünü çoktan ispat etmiş olan Şehir Tiyatromuzla, Türkiye'nin her tarafındaki çok prestijli festivallere katılıyoruz, ki katıldığımız en son Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin düzenlediği İstanbul'da bir festival vardı. Oradan da bir oyuncumuz, ‘Vahşet Tanrısı' oyunuyla ödülle döndü. Hem ödüle doymayan bir tiyatro olmaya başladık, hem de Mersin seyircisine layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyunun bir müzikli oyun olduğunu hatırlatan Atak, “Oyunumuzu boş bir sahnede oynuyoruz, ama kostümlerimiz çok renkli. Çünkü kostümlerin ön planda olması, karakterlerin ön planda olmasını istediğimiz için böyle sade bir dekora gittik. Sade dekor, ama çok şey anlatan bir dekor. Orada bir bankamız, burada bir çeşmemiz var. Devirden devire bütün siyasiler, gündemde her kim varsa ya da olay neyse ona göre sokakların, okulların, meydanların adlarını değiştirmeye pek meraklılar. Burada da, çeşmenin adları değişip duruyor. Oyunumuzda sahne gerisi ile birlikte, 60 kişilik bir kadro var gücüyle çalışıyor” ifadelerini kullandı.

14 Ekim'de prömiyeri yaptıktan sonra, ‘Buzlar Çözülmeden' adlı oyun ile Adana'ya turneye gideceklerini kaydeden Atak, “Adana Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Şehir Tiyatroları Buluşması var. ‘Buzlar Çözülmeden' oyunumuzla oraya katılacağız. Oradan döner dönmez hemen ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunumuz, yine Mersin'de seyircimizle buluşmaya devam edecek. Mersin merkezde ve ilçelerimizde sürekli perde açmakla birlikte, Türkiye'nin her tarafında da perdelerimizi aydınlığa açacağız. Türkiye'yi aydınlık günlere taşımakta, bizim de çorbada küçücük bir tuzumuz olsun istiyoruz. Evet, oyunumuzun adı ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', ama biz aslında şunu söylemek istiyoruz; gözlerimizi açalım, gerekeni yapalım” dedi.