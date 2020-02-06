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Mersin'de sel gelen derenin seviyesi kritik seviyeye ulaştı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata deresindeki sel sularının yükselmesi dolayısıyla iş makineleriyle, köprü ayaklarına biriken kum ve molozlara müdahale edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata deresindeki sel sularının yükselmesi dolayısıyla iş makineleriyle, köprü ayaklarına biriken kum ve molozlara müdahale edildi.


İlçenin yüksek kesimlerdeki karlar yağış sonrası eriyip sel suyu olarak olarak Alata Deresine ulaştı. İlçenin sahil yolunda Alata Deresi üzerinde bulunan Şehit Hasan Furkan Özmen köprüsünde debi ve su seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Öğle saatlerinde güvenlik gerekçesiyle köprü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Seviye öğleden sonrada yağışın sürmesi dolayısıyla daha da yükseldi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ulusoy ve MESKİ ekipleri köprü etrafında incelemede bulundu. Ardından da iş makineleriyle su altında biriktiği düşünülen kumullara müdahale edildi.


Mersin Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ulusoy burada bir açıklama yaparak, "Yoğun yağış nedeniyle deredeki su seviyesi yükseldi. Şuanda kritik seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Yaylalarda yoğun kar yağışı nedeniyle yağmurla birlikte derenin su debisi yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, MESKİ'nin ekipleri ve Erdemli belediyesinin ekipleri şuanda alandalar. Burada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bütün ekipler canla başla çalışıyorlar. Umuyoruz ki bu tehlikeyi hasarsız atlatırız. Ama maalesef şuanda suyun debisi ve seviyesi yükselmiş durumda" dedi.

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