Mersin'de sel

Mersin'in Silifke, Mut ve Erdemli ilçelerinde aşırı yağışın ardından sel meydana geldi. Yıldırım düşen ağıldaki 40 keçi ise telef oldu.

Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde aşırı yağışla birlikte oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Selden dolayı yollarda çökme meydana gelirken, çok sayıda araç hasar gördü. Erdemli ilçesinde ise sağanak yağış yolların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde de sel meydana geldi. Selden dolayı bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı. Bu bölgelerde araçlar güçlükle yolda ilerlerken, bazı yollarda da çökme meydana geldi.

Öte yandan Silifke ilçesinin dağlık kesiminde yer alan Yeniçıktı Mahallesi'nde bir ağıla yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef olurken, 15 keçinin yaralandığı bildirildi.