İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de sel suları araçları sürükledi

Mersin’de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi.

Mersin'de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.


Merkez Mezitli ilçesinde Onur Sitesi önündeki araçlar sel sularında sürüklendi, Akdeniz ilçesindeki Deliçay taştı.


Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.