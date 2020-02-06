Mersin'de sel suları yükseldi, köprü trafiğe kapatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur ve fırtınayla birlikte eriyen kar sele dönüşüp derelerin debisini arttırdı. Sel sularının yükselmesi dolayısıyla ilçe merkezinden geçen Alata Deresi üzerinde bulunan sahil yolundaki Şehit Hasan Furkan Köprüsü güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Erdemli Belediyesi ekipleri, zabıta görevlileri ve polis, köprü çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü giriş ve çıkışlarına iş makinesi konuşlandırıldı.

Odun toplamak için sahile akın ediyorlar

Öte yandan, köprünün yaklaşık 200 metre güneyindeki sahilde vatandaşlar odun toplamaya devam etti. Sabah saatlerinden sonra sel ile birlikte kütük geldiğini duyan vatandaşlar sahile akın etti. Bazıları sahile motorlu testere getirip kaldıramadıkları kütükleri ikiye böldü. Bazı vatandaşlar da dalga dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Alata Deresi'nin geçtiği yüksek rakımlı mahallelerde tali yollar sel suları dolayısıyla hasar gördü.

İlçede polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla teyakkuzda bekletiliyor.