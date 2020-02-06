Mersin'de selde kalan öğrenci servisini itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde yollar çöktü, yol kapandı, öğrenci minibüsünde selde mahsur kalan 5 öğrenci Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı sel nedeniyle Kırobası, Uzuncaburç ve Sarıaydın köylerinde okullar bir gün tatil edildi.

Silifke'ye bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle kısa sürede sel meydana geldi. Sel suları aktığı bölgede mahallelerin ulaşımını sağlayan grup yollarına zarar verdi. Bazı grup yollarında yağış ve sel suları nedeniyle çökmeler meydana geldi. Sürücüler bölgeden kontrollü şekilde geçmeye çalışırken, jandarma ekipleri sel nedeniyle kapanan yollarda güvenlik önlemi alıp, trafiği güvenli bölgelere aktardı. Sabah saatlerinde okula gitmeye çalışan öğrenci minibüsü sel sularında kaldı. Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan 5 öğrenci korku dolu anlar yaşadı.

Yolların kapandığının bildirilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, Karayolları ekipleri ile Silifke Belediyesine ait ekipler yol açma çalışması başlattı.

Geceden sabaha kadar yağan yağmur neticesinde karın erimesi ile selin meydana geldiğini belirten Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, “Yağan şiddetli yağmur, kar sularını eritti. Bölgemizde sel nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor. Sevindiğimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır” diye konuştu.