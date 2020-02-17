Mersin'de servis araçları denetleniyor

Mersin'de işçi taşıyan servis araçlarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kusurlu görülen 65 sürücüsüne 90 bin 530 lira para cezası uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, son günlerde şehir içi ve şehirlerarası karayollarında özel veya kamuya ait işletmelerin personel taşıyan servis araçlarının karıştığı kazalarda artış olduğundan, bu tür kazaların azaltılması ve 'algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması' maksadıyla, 27 noktada 06.00- 08.30, 17.00-19.30 saatleri arasında Türkiye genelinde trafik uygulaması yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Mersin'de yapılan denetimlerde, 442 servis aracının kontrol edildiği, kusurlu görülen 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası uygulandığı ve 28 acın ise trafikten men edildiği ifade edildi.

Denetimler sırasında, işçi taşıyan servis araçlarında ve sürücülerinde, sürücünün yeterli sürücü belgesi ile SRC belgesinin olup olmadığı, aracın yetki/izin belgesi bulunup bulunmadığı, araçların geçerli sigorta ve fenni muayenelerinin olup olmadığı, araçlarda fazla yolcu taşınıp taşınmadığı, servis freni, lastikleri ve ışık donanımı başta olmak üzere, trafik güvenliğine ilişkin diğer hususların kontrol edildiği ve sürücülere trafikle ilgili

bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.