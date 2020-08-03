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Mersin'de seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, olay, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Yasir Mahmoodf Merie (52) idaresindeki otomobil Adana istikametine seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.


Aracı emniyetli şeritte durduran yabancı uyruklu şoför ilk müdahaleyi kendi yaparken, diğer araç sürücüleri itfaiyeden yardım istedi.


Kısa sürede olay yerine gelerek yanan araca müdahale eden Tarsus itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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