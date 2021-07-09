Mersin'de 'siber güvenlik farkındalık semineri' düzenlendi

Seminerde, Akdeniz İlçe Müftülüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı personellerine 'Siberay' projesi tanıtılarak, 'siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber suç, kişisel verilerin önemi' konularında bilgiler verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen seminerde, 'güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri' anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Siberay projesi ile toplumun teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilinçlenmesinin hedeflendiği belirtilirken, bu sayede toplumun her bir ferdinin interneti bilinçli ve faydalı kullanmasının amaçlandığı ifade edildi.