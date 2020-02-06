Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına su taşkınlarına neden oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, bazı ilçelerde su taşkınlarına ve derelerin taşmasına neden oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu kriz masası ile tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek, meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Mersin'de dün başlayan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, su taşkınları meydana geldi. Fırtınada ise bazı ağaçlar kırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olumsuzluklara karşı kriz masası oluşturdu. Kriz Masası koordinesinde Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde yoğun olarak yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla seferber olan ekipler, fırtına dolayısıyla oluşan durumların da önüne geçmek için hazır bekliyor.

Dere taşkını, su baskını, ağaç devrilmesi gibi yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar konusunda tüm ekip ve ekipmanlarıyla teyakkuzda olan İtfaiye, Fen İşleri, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler, yağış ve fırtına etkisini kaybedene kadar çalışmalarını sürdürecek.

Erdemli ve Silifke ilçelerinde, yoğun yağışın başlamasıyla birlikte yaylalardaki kar suları eridi ve derelerin taşmasına neden oldu. Büyükşehir ekipleri, iş makineleriyle taşkınları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Silifke ilçesi Keşlitürkmenli Mahallesi Delikkaya mevkinde yaşanan şiddetli yağmurda oluşan su taşkınında mahsur kalan okul servisi içerisindeki 5 öğrenci ve bir şoför, Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Öte yandan, Silifke Bükdeğirmeni, Seyranlık ve Ovacık Mahallelerinde yoğun olarak oluşan su taşkınlarına müdahale eden Büyükşehir ekipleri, Çaltıbozkır ve Keşlitürkmenli Mahallerinde de vatandaşların selden mağdur olmamalı için tüm tedbirleri alıyor.

Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi yolu Alata deresinde kritik seviyeye ulaşan su taşkınına da müdahale eden ekipler, Erdemli'de yoğun yağış nedeni ile doluluk oranı artan derelerde olası taşkınları önlemek amacıyla gerekli önlemleri alarak, teyakkuzda bekliyor.

Tarsus da aşırı yağışlardan etkilendi

Şiddetli yağış Tarsus'u da etkiledi. Tarsus ilçesi Pirömerli, Boztepe ve Böğrüeğri grup yolunda aşırı yağışlar nedeniyle kapanan bölgelere müdahale eden ekipler, güvenliği sağlayarak yolu araç trafiğine açtı. Çiftlik Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucunda kapanan yol da trafiğe açıldı. Tarsus'ta etkisini gösteren yağışlarda zarar gören yol ve kaldırımlar, ekipler tarafından onarılıyor.

Öte yandan, Mersin merkez Karaduvar sahili Kazanlı Deliçay Geçişi, taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Fırtınadan ağaçlar devrildi

Merkezde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesindeki bir sitenin içerisinde bulunan araçların üzerine devrilen ağaç, ekipler tarafından kaldırıldı. Ekipler, kısa sürede kent genelinde devrilen ağaçlarla ilgili gerekli önlemleri aldı.

Çamlıyayla Devlet Hastanesinde meydana gelen su baskını da Büyükşehir ekipleri tarafından giderildi.