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Mersin'de soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mersin’in Mut ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.


Özellikle ahşap kasaların tutuşmasıyla kısa sürede deponun büyük kısmına ve çevredeki fidanlara yayılan yangın, ekiplerin uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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