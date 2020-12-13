Mersin'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Mersin'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının yanı sıra serçe, kumru, güvercin gibi hayvanlar için de belli noktalara mama ve su bırakarak beslenmeleri sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda can dostlar unutulmadı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde aralıksız sürdürdüğü çalışmayla 171 kedi ve köpek besleme odağı ve hayvan bakım merkezlerindeki hayvanlara mama ulaştırdı. Ekipler, patili dostların yanı sıra serçe, kumru, güvercin gibi yem kaynaklarına zor ulaşan canlılar için de belli noktalara yem ve su bırakarak beslenmelerini sağladı. Ayrıca yaralı hayvanların bakımına devam eden ekipler, trafik kazası gibi acil müdahale edilmesi gereken ihbarlara da hızla karşılık verdi.

“Tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle tedbirler alındığını ifade ederek, “Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta sonları uygulanıyor. Bu dönemde tüm personelimizle beraber rutin mesaimizdeymiş gibi gerek besleme çalışmaları gerek yaralı, kazalı, hasta ihbarları için Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizin başındayız. 171 kedi ve köpek besleme odağımız var. Bunlarla alakalı 205 gönüllümüzle beraber ortak çalışma içerisindeyiz. Daha önce onlara vermiş olduğumuz mamaları sokağa çıkma kısıtlamalarında kedi ve köpeklerimize vermektedirler" dedi.

“Doğal ortamda yaşayan güvercin, kumrular, serçeler onlar da bizim canlarımız”

Gökçek, sahipsiz hayvanlar için kent genelinde çalışma yürüten ekiplerin sadece kedi ve köpekler için değil tüm canlılar için çalıştığını belirterek, “Sadece sahipsiz dostlar olarak kedi ve köpeklerle değil neticede doğal ortamda yaşayan güvercin, kumrular, serçeler onlar da bizim canlarımız. Onlarla alakalı da nasıl kedi ve köpeklerimizi besliyorsak onlarla ilgili de besleme programlarımız var. Onlar için de besleme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.