Mersin'de sokak hayvanlarına 7 ton mama

13 ilçenin tamamında aylık ortalama 12 ton mamayı sokaktaki kedi ve köpeklere ulaştıran Büyükşehir, Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde tam kapanma sürecinde yaklaşık 7 ton mama dağıtımı yapacak.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde araçlara yüklenen mamalar, 4 merkez ilçede belirlenen 28 bölgede Büyükşehir personeli tarafından sokaklardaki kedi ve köpeklerin mama kaplarına bırakılıyor. Yerel hayvan koruma gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları da mama dağıtımlarında Büyükşehirle iş birliği sağlıyor. Gönüllüler, Büyükşehir'den temin ettiği mamalarla sokak hayvanlarının beslenmelerine destek veriyor.

“Ekiplerimiz her gün düzenli olarak mama dağıtımı yapacak”

Büyükşehir Belediyesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yılmaz, 5199 sayılı yasa uyarınca yaptıkları besleme çalışmalarını pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak güçlendirdiklerini belirterek, “17 günlük süreç içerisinde merkez ilçelerde 28 adet besleme bölgesi belirledik ve bu bölgelerde ekiplerimiz her gün düzenli olarak mama dağıtımı yapacak. Bunun yanı sıra zaten Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüttüğümüz besleme işlemleri de devam edecek” dedi.

Kentte yaklaşık 250 yerel hayvan koruma görevlisi ile iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, “Bu 17 günlük süreç içerisinde ekiplerimiz tarafından beslemelerde kullanacağımız mama miktarı 2 ton civarında. 5 ton civarındaysa yerel hayvan koruma görevlilerine dağıtacağız ve onlar da bizimle beraber sokakta yaşayan canlarımızı beslemeye devam edecekler” diye konuştu.

Yılmaz, ayrıca güvercinlerin ve Tarsus Doğa Parkı ekipleri tarafından yaban hayvanlarının da besleme çalışmalarının sürdürüleceğini belirttti.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi personeli Zekeriya Belce ise sokağa çıkma yasağında da görev başında olduklarını kaydederek, “Sokak hayvanlarını besliyoruz. Şu anda Kepirli'de Nurşen Teyze'nin evinin önündeki ve etraftaki kedileri besledik. Buradan Soğucak, Bekiralanı, Gözne, Ayvagediği tarafına geçeceğiz. Sokağa çıkma yasağı olsa da biz görevimizin başındayız” şeklinde konuştu.

“Bu gelen mamayı hayvanlar daha güzel yiyorlar”

Hayvan besleme gönüllülerinden Nurşen Tülü de Büyükşehir tarafından kendisine ulaştırılan mamalarla Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi'ndeki kedi ve köpekleri beslediğini vurgulayarak, “Mamamı getiriyorlar. Yetişemedikleri yerde ben torbadan kaba mama koyuyorum, götürüp ekiplerin mama bıraktığı yere bırakıyorum. Bir de doktor hanım var, o da ormanın içindeki kedilere bakıyor. Ona da mama veriyorlar. Bu gelen mamayı hayvanlar daha güzel yiyorlar. ‘Yaş mama gönderin, yavrular yiyemiyor' diyorum, hemen gönderiyorlar. Barınak çok disiplinli. Çok iyi takip ediliyor. Allah Vahap Başkanı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Mahallesindeki kedilerin insanlar tarafından kasıtlı olarak yaralandığını belirten Tülü, bir de talepte bulunarak, “Buraya ‘kedilerimizi koruyalım' diye bir levha istiyorum. Çünkü sapanla vurup ayaklarını topal ediyorlar. Bu elimdeki kedi de topal mesela” dedi.