Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bu haftaki ikinci gününde de Mersin'de cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de yıl sonuna kadar hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edileceğini açıklamasının ardından ilki geçen hafta uygulanan kısıtlama, bu hafta da devam ediyor. Cuma gecesi saat 21.00 itibarıyla başlayan yasakla birlikte tüm kentlerde üst düzey önlemler alındı. Mersin'de de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenler dışarıya çıkabildi. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıdaki araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara adli ve idari işlem yapılıyor.

Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.