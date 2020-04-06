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Mersin'de sosyal destek ödemeleri başladı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek Programı kapsamında yardıma muhtaç ailelere 1000 liralık sosyal destek ödemeleri Mersin’de başladı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek Programı kapsamında yardıma muhtaç ailelere 1000 liralık sosyal destek ödemeleri Mersin'de başladı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde başlatılan bin liralık sosyal destek ödemelerinin, PTT ile bankalarda kuyruk oluşturması nedeniyle evlerde teslim edilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığının bu kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de valilik koordinesinde ödemeler evlere kadar gidilerek yapılmaya başlandı.


Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal destek ödemelerinin çarşı ve mahalle bekçileri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine gidilerek titizlikle dağıtıldığı bildirildi.

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