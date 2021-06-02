Mersin'de sosyal mesafeli 402 konserde bin 252 yerel sanatçıya destek verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgının Türkiye'de görüldüğü Mart 2020'den bu yana pandemi kurallarını gözeterek düzenlediği 402 konserde bin 252 yerel müzisyene 1 milyon 300 bin liraya yakın maddi destek sağladı. Müzik hiç susmasın diye müzisyenlere katkı sağlayan Büyükşehir, ‘yeni normalleşme' sürecinde de düzenlediği sosyal mesafeli konserlerle bu desteklerini sürdürüyor.

Pandeminin başından bu yana alınan pek çok tedbir kararı, müzisyenlerin de zor günler yaşamasına neden oldu. Sahne aldıkları mekanların kapalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşayan onlarca müzisyen evine ekmek götüremediği için büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak Haziran ayı için açıklanan yeni normalleşme ve esnetilen uygulama sürecinde de müzisyenler için bir adım atılmadı. Mekanların, saat 21.00'de kapanacağının açıklanması, müzisyenleri yeterince tatmin etmedi. Çok sayıda müzisyen alınan kararlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve hükümetin açıkladığı kararları eleştirdi. Sanatlarını icra etmek ve ekmek parası kazanmak için bir çıkış yolu arayan sanatçıların zor günlerine Mersin Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehirin pandemi sürecinin başından bu yana düzenlediği konserlerle imkanlar ölçüsünde yerel müzisyenlere destek verildi. Bu konuda değerlendirmeler yapan yerel müzisyenler, maddi desteğin ötesinde önemseniyor olmanın kendilerine yaşam kaynağı olduğunu vurguladı. Büyükşehir, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmadığı günlerde düzenlediği sosyal mesafeli konserleri ‘yeni normalleşme' sürecinde de sürdürerek müzisyenlere katkı sağlamayı sürdürüyor.

“Pandemide hiç para kazanamamaya başladık”

Sanatçı Mehmet Can Reyhan, 7 yaşından bu yana müziğinin içerisinde olan 27 yaşındaki bir müzisyen olarak salgın sürecinde maddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Reyhan, “Sokak müziği yapıyorduk. Bar müziği yapıyorduk. Daha sonrasında insanlar özel günlerine çağırıyordu, yine para kazanabiliyorduk. Fakat pandemide hiç para kazanamamaya başladık” dedi.

Salgın sürecinde komşularına balkon konserleri verdiğini ve bir gün gitarındaki telin koptuğunu ifade eden Reyhan, “Kriz Merkezi'ne yazdım. ‘Telim koptu' dedim. Sonuçta para kazanamıyorum. Aileme gidip ‘bana tel parası verin' diyebilecek durumda değilim. Kriz Merkezi'nden ricada bulundum. Ertesi gün belediye aracıyla evime hem teşekküre hem de bana o teli vermeye geldiler. Şimdi bu, Vahap Seçer'in yaptığı çok güzel bir hareket. Sanata ve sanatçıya saygı duyduğunun, sahip çıktığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yapılan desteklerin en çok da manevi olarak kendilerini ayakta tuttuğunu vurgulayan Reyhan, “Üzücü haberlerin nedenlerine bakınca hep geçim sıkıntısı. Bize geçim kaynağı olarak yapılan bu destek ömür boyu idare edecek bir destek olmasa bile bizi ömür boyu o motiveyle götürebilecek bir maneviyat var ortada" şeklinde konuştu.

‘Şimal' adıyla da tanınan Şimal Cemile Saraç ise “benim aşkım” dediği müzikle 15 yıldır profesyonel olarak ilgilendiğini kaydetti. Depremler, terör olayları, felaketler ve tüm acı haberlerin ilk olarak müzik camiasını etkilediğini belirten Şimal, salgının da müzisyenler üzerinde büyük yaralar açtığını vurguladı. Bu süreci asla unutamayacağını anlatan Şimal, “Orkestra arkadaşımızı korona yüzünden kaybettik. Çok değerli bir virtüöz, çok değerli bir keman sanatçısıydı. Müzisyen arkadaşlarımızın zor durumda çok uğraş vererek kazandıkları paralarla aldıkları enstrümanlarını bu süreçte sattıklarını gördük” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte yanlarında olduğunu vurgulayan Şimal, “Vahap Seçer o kadar özel ve değerli bir insan ki müzisyenlere hep destek oluyordu, şu zor zamanında da hep destek oldu. Şu zor zamanda iki katı daha performans sergileyerek bizlere mutluluk verdi. Kendisine minnettarız diyebilirim. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanları da her fırsatta bizlere mesaj attılar. Şu yasak süresinde müzik yapamasak bile bizleri sürekli aradılar, arkamızda olduklarını söylediler. Belki para kazanamıyoruz ama bu sözcükler bile bizi çok mutlu ediyordu” diye konuştu.