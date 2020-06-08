Mersin'de sosyal mesafeli banklar büyük ilgi görüyor

Mersin'de yeni normalleşme sürecinde yeniden park ve kaldırımlarda yerini alan sosyal mesafeli banklar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Bu kapsamda, merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin atölyelerinde hazırladığı sosyal mesafeli banklar, ilçenin en işlek caddesinde bulunan Toroslar Kültür Sanat Kaldırımına yerleştirildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında belediye tarafından daha önce kaldırılan banklar, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden imal edilerek Toroslar halkının kullanımına sunuldu.

Vatandaşların büyük ilgisini çeken banklar, oturanların arasında 1.5 metrelik mesafe bırakacak şekilde dizayn edilirken, oturma alanının ortasına ise çiçek saksıları yerleştirilerek sosyal mesafe arttırıldı. Sosyal mesafeli banklarda kimi vatandaşlar arkadaşıyla sohbet ederken, kimisi de güzel havanın tadını çıkardı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Sağlığınız bizim için önemli. Risk almıyoruz, önlem alıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan, sosyal izolasyona ve kişisel hijyene dikkat etmelerini, alınan tüm kurallara da uyarak tedbiri asla bırakmamalarını isteyen Yılmaz, "Salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte halkımızın sağlığını düşünerek kaldırdığımız banklarımızı, sosyal mesafe kuralına göre yeniden dizayn ettik. Oturaklar arası 1.5 metre olarak ayarladığımız banklarımızı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sanat Kaldırımımıza yerleştirdik. Salgın henüz tam anlamıyla geçmedi. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz tedbiri elden bırakmayıp sosyal izolasyona dikkat etmeleri ve maskesiz dışarı çıkmamalarıdır" diye konuştu.