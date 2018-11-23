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Mersin'de stajını tamamlayan 15 avukat yemin edip cübbe giydi

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayan 15 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayan 15 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.


Ruhsat töreni öncesi konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, hukukçunun dünü, bugünü, yarını olmayacağını belirterek, "Hukukta bir kural ilke varsa, bu he zaman uygulanmalı, hukukçular her zaman sadece bildiği doğruyu söylemeli ve savunmalıdır. Siyasi konjonktür, ekonomik ortam her zaman değişebilir ama hukukçular ne olursa olsun doğruyu söylemekten ve savunmaktan asla vazgeçmemelidir. Hukukçunun sadece kanunları ve vicdanı vardır. Asla kimseye biat etmezler ve kimsenin önünde eğilmezler. Bu mesleği onuruyla, namusuyla yapacak genç kardeşlerimiz, bize, mesleğimize ve baromuza güç katacaklarına inanıyorum" dedi.


Kürsüde yemin eden Meral Demir'in, Pascal'ın, "'Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olması gerekir' sözünü kendime şiar edinip, hukuk yolculuğunda hem güçlü hem de adaletli olmaya talip oldum" şeklindeki konuşması avukatlardan büyük alkış aldı.


Konuşmaların ardından genç avukatlar yemin edip cüppelerini giydi.

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