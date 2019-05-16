Mersin'de stajyer avukatlar yemin edip cüppe giydi

Mersin'de avukatlık stajını başarıyla tamamlayan Tuğçe Deniz Yalçın, Esabil Kale ve Tufan Özarslan yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yemin töreninde yapıtığı konuşmada, bağımsız savunmanın temsilcisi olan avukatlar olarak, hala yargıyı bir mecrada tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Mersin ve Erdemli adliye binalarındaki baro odalarında tefrişatın bittiğini, Mersin eski adliye binasının 3. katındaki İdare Mahkemesi'nde yeni açılan baro odasının da tüm eksikliklerinin giderildiğini ve avukatların hizmetine sunulduğunu belirten Yeşilboğaz, “Burada avukatlarımız baro pulu, cübbe, fotokopi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Adliyelerde ve özellikle icra dairelerinde avukatların birçok sorunla karşılaştığını söyleyen Yeşilboğaz, “Bu sorunları en hızlı şekilde çözmek için yönetim kurulumuzla, komisyonlarımızla ve merkezlerimizle birlikte, acil bir şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. İcralarda yaşanan sorunlarla ilgili icra müdürleriyle toplantı yaptık. Sistemde yaşanan aksaklıkların avukatlara ve vatandaşlara yansımasını dile getirdik, çözüm önerilerini sunduk. Avukatlar üzerinden hesaplaşmaya gidilerek, meslektaşlarımızın bertaraf edilmesini kabul etmeyeceğimizi, meslektaşlarımızın vatandaşın hak atama özgürlüğünün teminatı olması nedeniyle, avukatlarımıza biraz daha özenli davranılması gerektiğini ifade ettik. Ayrıca birçok mahkemede sizlere zabıt verilmediğini duyduk. Bunlarla ilgili de girişimlerimiz oldu. Bundan sonra zabıt vermeyen mahkemelerle ilgili gerekli şikayetlerde bulunacağımızı Adalet Komisyonu'na bildirdik” ifadelerini kullandı.

Yeşilboğaz, konuşmasının ardından yemin edip cübbe giyen avukatlara, avukatlık ruhsatnamesini imzalayarak takdim etti.