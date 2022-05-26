Mersin'de STEM Kütüphanesi ve Sıfır Atık Parkı açıldı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun hazırlamış olduğu 'STEM Kütüphanesi ve Sıfır Atık Parkı' törenle açıldı.

Kaymakam İbrahim Çenet'in de katıldığı açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, STEM kütüphanelerinin okul öncesinde olduğu kadar tüm kademelerde öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırabilmek açısından çok önemli olduğunu belirterek, açılışta emeği geçen tüm meslektaşlarını ve öğrencileri tebrik etti.

Tören öncesi, okul öncesi öğrencilerin, öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden hazırlamış olduğu defile ve sergi de yer aldı.