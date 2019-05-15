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Mersin'de strafor fabrikasında yangın

Mersin’de bir strafor fabrikasında yangın çıktı.

Mersin'de bir strafor fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.


Mersin'in Tarsus-Huzurkent arasındaki D-400 karayolu üzerindeki strafor üretimi yapan bir fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Fabrikada soğutma çalımları devam ederken yangının neden çıktığı bilinmiyor.

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