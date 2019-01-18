Mersin'de su kayıp kaçak oranı yüzde 38

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak Ayı Olağan toplantısının ikinci birleşiminde sunum yapan MESKİ yetkilileri, Türkiye genelinde su kayıp kaçak oranı yüzde 60'lar civarında seyrederken, Mersin'de bu oranı yüzde 38'e düşürdüklerini belirttiler.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Ocak Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda, komisyon raporlarına ait 35, idare tekliflerine ait 3 olmak üzere 38 madde görüşüldü.

Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin, eğitimin niteliğini arttırmak, eğitim hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili üniversiteler ile protokol imzalanmasına ilişkin teklif oy birliği ile onaylandı.

Kayıp kaçak oranı yüzde 38

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından meclis üyelerine su kayıpları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye genelinde kayıp kaçak oranının yüzde 60'larda olduğu ifade edilirken, bu oranın Mersin'de yüzde 38 olduğu belirtilerek, kayıp kaçak oranlarının azaltıldığı kaydedildi.