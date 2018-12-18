Mersin'de su kesintisi uyarısı

Mersin'de merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde bazı mahallelerde 21 Aralık Cuma günü 48 saat süreyle zorunlu su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MESKİ) yapılan açıklamada, Toroslar ilçesi Anıt Katlı Kavşağı yapım işi kapsamında, su borularının deplase çalışması tamamlandığından, söz konusu boruların bağlantı çalışmalarının yapılacağı belirtilerek, bu nedenle 21 Aralık Cuma günü 08:00 ile 23 Aralık Pazar günü 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kesinti nedeniyle Aydınlıkevler, Dumlupınar, Cumhuriyet, Barboros, Akkent, Eğriçam, Güvenevler, Bahçelievler, Hürriyet, İhsaniye, Nusratiye, Siteler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çilek, Özgürlük, Çay, Barış, Turgut Reis, Mahmudiye, Bahçe, Mesudiye, Yeni Mahalle, Üç Ocak, Güneş, Şevket Sümer, Karaduvar, Alsancak, Sağlık, Demirtaş, Turunçlu, Turgut Türkalp, Osmaniye, Tozkoparan, Selçuklar ve Kurdali mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.