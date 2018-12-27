Mersin'de su taşkınları önlemek için çalışmalar yürütülüyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Mezarlık Caddesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Mevcut altyapı sisteminde yağmur suyu hattı yer almadığı için şiddetli yağışlarda su baskınları yaşanan bölgede, çalışmaların bitmesi ile birlikte artık su baskını yaşanmaması planlanıyor. Bu kapsamda 340 metrelik yağmur suyu hattını çift sıra olarak 680 metrelik bir hat üzerinde uzatan Büyükşehir Belediyesi, çapı 1 metre 60 santimetre büyüklüğündeki boruları döşemeye başladı. Titiz ve yoğun bir çalışma takvimi ile kısa sürede tamamlanması planlanan yağmur suyu hattı döşeme işinde yaklaşık 30 personel, 4 iş makinesi ve 3 kamyon aralıksız olarak çalışmalar yürütüyor.

Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen altyapı çalışmasının ardından saniyede 3 bin 200 litre yağmur suyu, ana hatlara taşınacak.