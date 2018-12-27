İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de su taşkınları önlemek için çalışmalar yürütülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları su baskını yaşanan bölgelerde yoğunlaştırıldı.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Mezarlık Caddesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.


Mevcut altyapı sisteminde yağmur suyu hattı yer almadığı için şiddetli yağışlarda su baskınları yaşanan bölgede, çalışmaların bitmesi ile birlikte artık su baskını yaşanmaması planlanıyor. Bu kapsamda 340 metrelik yağmur suyu hattını çift sıra olarak 680 metrelik bir hat üzerinde uzatan Büyükşehir Belediyesi, çapı 1 metre 60 santimetre büyüklüğündeki boruları döşemeye başladı. Titiz ve yoğun bir çalışma takvimi ile kısa sürede tamamlanması planlanan yağmur suyu hattı döşeme işinde yaklaşık 30 personel, 4 iş makinesi ve 3 kamyon aralıksız olarak çalışmalar yürütüyor.


Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen altyapı çalışmasının ardından saniyede 3 bin 200 litre yağmur suyu, ana hatlara taşınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.