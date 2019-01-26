Mersin'de sulama kanalına düşen müdür yardımcısı Nihat Kaylı'yı arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama çalışmaları sürerken, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

22 Ocak tarihinde eski öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi'nde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı Nihat Kaylı'nın bulunması için yürütülen çalışmalara, sahil güvenlik dalış timi, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri katılıyor. Arama çalışmaları sulama kanalının denize döküldüğü bölgede yoğunlaşırken, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

Nihat Kaylı'nın yakınları da arama çalışmalarını endişe ile izlerken, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayıp öğretmenin ağabeyi Aziz Kaylı ve diğer yakınları ile görüşen milletvekili Şimşek ile Belediye Başkanı Şevket Can, acılı aileyi teskin etmeye çalıştı.