İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de şüpheli ölüm

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir sitenin 5.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin 5. katında tek başına yaşayan adam evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Akdeniz Mahallesi'nde Erciyes Sitesi'nin 34 K Blok 5. kat 25 numarasında Ekrem Yüksel'in ikamet ettiği daireden kokular gelmesi üzerine komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri nezaretinde kapının açılmasının ardından ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın incelemesinin ardından tüm tedbirler alınarak cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yaşlı adamın 17 Haziran'da Almanya'dan yurda giriş yaptığı ve Erdemli'ye geldiği öğrenildi.


Soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.