Mersin'de şüpheli valiz paniği

Mersin'de bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Akdeniz'e bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki şüpheli valizi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Bu sırada trafik polisleri de yolu araç trafiğine kapattı. Ekipler, patlayıcı şüphesine karşı olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Burada koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, valiz üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından valiz kontrollü bir şekilde açılarak, kontrol edildi.

Açılan valizden boş ayakkabı kutusu çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes aldı.