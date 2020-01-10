İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de şüpheli valiz paniği

Mersin’de bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.

Mersin'de bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Akdeniz'e bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki şüpheli valizi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Bu sırada trafik polisleri de yolu araç trafiğine kapattı. Ekipler, patlayıcı şüphesine karşı olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Burada koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, valiz üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından valiz kontrollü bir şekilde açılarak, kontrol edildi.


Açılan valizden boş ayakkabı kutusu çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.