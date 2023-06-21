Mersin'de 'Sürdürülebilir şehircilik' için işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Kent Konseyi ile ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde ‘Tanıtım buluşması ve işbirliği' protokolü imzalandı.

İmza töreninde Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu açılışı yaparken, ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, protokolün hazırlanma ve imza sebepleri hakkında bilgi verdi.

“Mersin'de toplumsal değer oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz”

Daha yaşanabilir bir dünya için işbirlikleriyle, yaptıkları yenilikçi çalışmalarla Mersin'de her geçen gün toplumsal değer oluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tuğcu, “Bu işbirliğine katılan tüm bileşenlerimiz, şehrimizin son derece önemli, alanlarında değer oluşturan dinamiklerin temsilcileri olarak birer düşünce insanı, birer çevre dostu ve çok kıymetli kimlikler olarak görüyorum” dedi.

“Sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun stratejiler geliştireceğiz”

Protokolü gerçekleştirirken iki ana prensibe öncelik verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise “İlk prensibimiz ve odağımız, Mersin'in iklim dostu bir şehir olması sebebiyle, sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun fikirlerin ve stratejilerin geliştirilebilmesi için Kent Konseyine bu alanda işbirliği destekli ilerlememiz olacak. İkincisi ise Mersin bir deniz şehri, ancak denizlerinden arzu edilen en optimum seviyede faydalanamıyoruz. Bununla birlikte deniz ekosistemini de yeterince korumuyoruz. Yapılan protokolde, bu çalışmalara da odaklanıyoruz. Bu bağlamda Kent Konseyi ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarımıza son halini vereceğiz” diye konuştu.