İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de tak tak kazası: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Çömelek Mahallesi'nde dün akşam yola çıkan Arif Cihan akşam evine dönmeyince ailesi tarafından bugün yol güzergahında arama yapıldı. Aracın şarampole düştüğü görülünce olay jandarma ve 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen 112 ambulans görevlileri tak tak sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Mersin'e gönderildi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.