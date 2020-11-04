İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de taktak motoru devrildi: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde taktak motoru olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi Mut - Silifke karayolunda meydana geldi. Hatice Pembe'nin kullandığı taktak motoru seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.


Kazada sürücü Hatice Pembe, araçta yolcu olarak bulunan Mira Ayşe Çetin, Musa Çetin ve Mevlit Ali Çetin yaralandı.


Ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mira Ayşe Çetin Mersin'e sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.