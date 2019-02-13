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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şahıs gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen 875 adet tarihi eser, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi, Gülek ve Çukurbağ mahallelerinde ikamet eden S.K. (50), C.K. (53), C.K (62), A.G. (47), İ.S. (37) ve M.S. (55) isimli şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı duyumu aldı. Durum hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bilginin ardından, şahısların evlerinde arama yapılması talimatı verildi.


Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sabah saatlerinde 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 745 adet sikke, 109 adet metal obje, 6 adet taş obje, 8 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 3 adet mühür, 1 adet kandil ve 1 adet cam obje olmak üzere toplam 875 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan arama kapsamında ele geçirilen 4 adet metal arama dedektörüne ise el konuldu.


Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öğrenilen 6 zanlı gözaltına alındı.

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