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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi

Mersin’de elindeki tarihi eser niteliği taşıyan heykeli satmak için müşteri arayan kamu görevlisi gözaltına alınırken, heykele el konuldu.

Mersin'de elindeki tarihi eser niteliği taşıyan heykeli satmak için müşteri arayan kamu görevlisi gözaltına alınırken, heykele el konuldu.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Toroslar ilçesinde bir kamu görevlisinin çalıştığı kurumun deposunda muhafaza ettiği tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen heykeli satmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, 95 santimetre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığında zeytuni renkli bronz heykeli ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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