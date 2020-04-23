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Mersin'de tarihi eser operasyonu

Mersin’de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Erdemli ilçesinde yaşayan bir şahsa, Karaman'dan kargo ile tarihi eser gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Erdemli'de bulunan evine düzenlenen operasyonda, 84 adet muhtelif sikke, 4 yüzük ve bir adet tarihi obje ele geçirildi. Aynı şahsın Silifke ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet detektör, 4 adet sikke, 5 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve bir adet taş mühür ele geçirildi.


Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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