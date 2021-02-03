İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mahmut Baylan idaresindeki pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı, Kelceköy Mahallesi karın boğazı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Kazada yaralanan sürücü Mahmut Baylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra, ayağında kırıklar tespit edilen yaralının, tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.