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Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mut Silifke karayolu, Palantepe Mahallesinde meydana gelen kazada, Halil Yıldız yönetimindeki zeytin ve tarım işçisi taşıyan taktak motoru, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte


C.Y, R.D, G.F, D.F. ve S.F. ile bir çocuk yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bu arada, kasalardaki zeytinlerin dökülmesi sonucu kapanan yol bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'de, hastaneye gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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