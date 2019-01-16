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Mersin'de taşımalı eğitime kar engeli

Mersin’in Mut ilçesinde akşamdan bu yana süren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 10 okul, 1 gün süreyle tatil edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde akşamdan bu yana süren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 10 okul, 1 gün süreyle tatil edildi.


Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamayan Dağpazarı, Bayır, Alaçam, Bozdoğan, İlice, Yalnızcabağ, Işıklar, Diştaş, Hacıahmetli ve Göksu ilk ve ortaokulları 1 gün süreyle tatil edildi.


Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle merkez dışındaki mahallelerde etkili oldu. Otomobiliyle Mut Devlet Hastanesi'nden evine dönmekte olan bir aile Dağpazarı yolunda mahsur kaldı. Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri Emre Avcı (32), Gülsüm Doğan (32) ve 4 aylık bebekleri Zeynep Seda Nur'u kurtararak evlerine götürdü.


Mersin'i Karaman'a bağlayan Sertavul geçidinde dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Alahan ve Sertavul geçidinde uygulama yapan bölge trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.


Karayolları ekipleri ise aralıksız olarak yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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