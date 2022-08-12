Mersin'de taziyeler için yemek hizmetine başlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta vatandaşların acılarına ortak olmak adına taziyelere yemek ulaştırma hizmetine başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mahalle Mutfakları' ve '1 Ekmek 1 Çorba' gibi vatandaşların sofralarına ulaştırıp, gönüllerini ısıtan hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Taziye sahibi vatandaşların acısına ortak olmak adına, yemek hizmeti hayata geçirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen hizmet çerçevesinde, acılı ailelere talep doğrultusunda ilk gün yemeği olarak 50 porsiyonluk lahmacun paketleri hazırlanarak ulaştırılıyor.

“1 öğünlük ve 50 kişilik olmak üzere yemeğimizi ulaştırıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Bu yeni hizmetimizde taziye sahibi vatandaşlarımızın listesini, günlük olarak Mezarlıklar Dairesinden alıyoruz. Ertesi sabah irtibat görevlimiz aileleri tek tek arıyor, Vahap Başkanımızın selamlarını ve taziye masajlarını iletiyor, hizmetimiz hakkında bilgi veriyor. İlk gün yemeği olarak düşünüp planladığımız hizmette, vatandaşımız eğer istekte bulunursa, kendilerine 1 öğünlük ve 50 kişilik olmak üzere yemeğimizi ulaştırıyoruz” dedi.

“Hizmetimiz şimdilik 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta başladı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin'in her noktasında bütün vatandaşlara ulaşmaya, iyi günde ve kötü günde yanlarında olmaya çalıştıklarını söyleyen Yaşar, “Vefat sonrası, vefat edenlerin yakınları çok zor zamanlar geçiriyor. Aile üyeleri yıpranmış oluyor. Bu süreçte yemek hazırlama telaşına düşmesinler diye, ilk gün yemeğini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmeye karar verdik. Hizmetimiz şimdilik Mersin'in 4 merkez ilçesi ve Tarsus'ta başladı. Zamanla yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.