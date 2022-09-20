Mersin'de tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 40 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda H.E., I.E., F.E., F.E., R.E., L.E., S.Ş., O.O., H.P., M.Ö., E.Ö., M.O. ve N.U. yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çek senet, çelik kasa ve doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili adreslerinde bulunamayan M.Ö., A.E., S.K. ve F.Ç.'nin ise arandığı bildirildi.