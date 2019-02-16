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Mersin'de tefecilere operasyon

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda, H.B, M.B ve H.İ.B adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok miktarda senet, tapu ve paraya da el konuldu. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B ve M.B tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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