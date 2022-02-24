İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı

Mersin polisi, ’tefecilik ve yağma’ suçlarını işlediği iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, 'tefecilik ve yağma' suçlarını işlediği iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısları ve adresleri belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 14 adrese şafak operasyonu düzenlenirken, S.F., R.F.. İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 mermi, 3 senet, müştekilere ait tapu senetleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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