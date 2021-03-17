İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, A.Ö, A.Ç, Y.Z, R.L ve M.Ç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokumanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, faizle para verip daha sonra bu kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.