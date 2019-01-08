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Mersin'de tekne alabora oldu: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nden balık tutmak için denize açılan Mehmet Tanrıverdi ve arkadaşı Muhammed Dorum'un tekneleri yüksek dalgalar sebebiyle alabora oldu.


Denize düşen Mehmet Tanrıverdi boğulurken, Muhammed Dorum ise yüzerek kıyıya ulaştı. Dorum'un ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri Tanrıverdi'nin cesedini sudan çıkarttı.


Muhammed Dorum ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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