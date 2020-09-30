Mersin'de temalı otobüs durağı dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Lisesi ile Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki otobüs bekleme noktalarına eğitim temalı duraklar yerleştirdi. Eğitim araç ve gereçleri kullanılarak renkli bir şekilde stilize edilen duraklarda kent haritası, periyodik tablo, takvim, cetvel ve bir ayna yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan mimarlar, Başkan Vahap Seçer'in isteğiyle farklı bir çalışmaya imza attı ve toplu taşıma araçlarını bekleyen öğrencilerde pozitif duygular oluşturacak bir proje hazırladı. Öğrencilerin kullandığı araç ve gereçlerden yola çıkarak eğlenceli ve renkli bir otobüs bekleme alanı oluşturan mimarlar, sanatı durağa da taşıdı. Durağın bir bölümüne de Melih Cevdet Anday'ın ‘Yaşamak Güzel Şey' şiiri yazıldı. Temalı durakta, periyodik cetvelden haritaya, aynadan eğitim-öğretim takvimine kadar öğrencilerin ihtiyacına yönelik birçok çalışma yer alıyor. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tasarım ofisinden mimar Güliz Çetin, Başkan Vahap Seçer'in okul önlerine konulması için özel tasarım duraklar yapılması yönündeki isteği üzerine Dumlupınar Lisesi ve üniversite duraklarına temalı durakların yerleştirildiğini ifade ederek, “Tasarım hedefimiz okulda kullanılan araç gereçleri kullanarak eğlenceli ve pozitif duygular oluşturan bir durak oluşturmaktı. Bunun için taşıyıcı sistem olarak cetvel kullandık, cetvelin üzerine gerçekten santimleri işlediğimiz için herkes boyunu da ölçebilecek. Cetvelin hemen arkasına Melih Cevdet Anday'ın ‘Yaşamak Güzel Şey' şiirini bastık. Bu da iyiliği ve güzelliği vurgulayan bir şiir. Köşeye spiralli bir defter oluşturduk. Spiralli defterin bir tarafına periyodik tabloyu bastık, bu tablo öğrencilerin beklerken öğrenme ihtiyacını karşılayacaktır. Diğer tarafına da 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yerleştirdik. Defterimizde üç boyut oluşturmak adına ortaya bir yaprak daha ekledik. Bu yaprakta da güncel duyuruları basmayı öngördük. Defterimizin dış kapağına ‘Mersin Hep Güzelsin' sloganıyla bir ayna yerleştirip öğrencilerimizi gülümsetmek istedik. Durağın arka tarafında da yakın çevreyi gösteren ve nerede bulunduğumuz belirten bir harita var. Bu şekilde şehrin farklı yerlerine farklı temalarda duraklar tasarlayacağız. Bunlara temalı otobüs durakları diyebiliriz. Amacımız şehir mobilyalarını estetik kılmak, estetik değer katmak. Onları sanat içerikli ve tasarım hale getirmek" dedi.