İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara el konuldu.


Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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