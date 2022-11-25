Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç Harekatı bahanesiyle eylem hazırlığı içinde oldukları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç Harekatı bahane edilerek eylem ve etkinlik arayışında oldukları belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.