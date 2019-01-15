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Mersin'de ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu

Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen ’Wardeh’ isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu.

Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu.



Mersin kent merkezinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, sahildeki ticari bir geminin de sürüklenerek karaya oturmasına neden oldu.



Bir süre önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı.



Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

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